Пожар на Советской тушили 42 спасателя: жильцов дома отогревали в автобусах

Пожар на Советской тушили 42 спасателя: жильцов дома отогревали в автобусах
Небольшой пожар тушили силами десятков спасателей. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Из здания эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 25 февраля, произошел серьезный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на 8-й Советской улице – там загорелась двухкомнатная квартира. Отмечается, что огнем были охвачены шесть квадратных метров, он постепенно уходил на чердак. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали жильцов здания и приступили к ликвидации пожара.

В процессе участвовали 42 спасателя и десять единиц техники. Пожару присвоили №1-БИС, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Свидетели отмечают, что на место приехали скорые. Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машина полиции угодила в ДТП на Гражданском проспекте из-за неработающего светофора.

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