В Петербурге загорелся вагон «Невского экспресса»

По информации транспортной прокуратуры, вагон поезда № 747/748 «Невский Экспресс» загорелся на территории Вагонного участка Петербург — Московский около 20:50. Фото: ВКонтакте/ 1520. Все о ж/д

По информации транспортной прокуратуры, вагон поезда № 747/748 «Невский Экспресс» загорелся на территории Вагонного участка Петербург — Московский около 20:50. Фото: ВКонтакте/ 1520. Все о ж/д

Вечером четверга, 25 февраля, на территории петербургского железнодорожного депо произошло возгорание одного из вагонов поезда «Невский экспресс».

Видеозапись с места происшествия была опубликована в сообществе «1520. Всё о ж/д» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах ролика виден полыхающий вагон экспресса. Позже факт пожара подтвердили в пресс-службе АО «ФПК». Инцидент произошел, когда вагон находился в отстое, а прибывшие к месту происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, поэтому, к счастью, обошлось без жертв. На графике движения поездов пожар также на отразился.

Случившимся, однако, заинтересовалась транспортная прокуратура Северо-Запада. Сейчас правоохранители проводят проверку инцидента и оценивают действия ответственных лиц. По завершении процедуры будет решаться вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петроградке с крыши дома прямо на припаркованную рядом машину рухнула льдина.