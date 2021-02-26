Вячеслав Макаров побывал на открытии XXI Всероссийского турнира по самбо в СК «Юбилейный»

"За благополучие и мирное небо над головой последующих поколений наши бойцы отдали самое дорогое – свои жизни", - заявил Макаров, рассказывая о подвиге десантников, памяти которых посвящен турнир. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

"За благополучие и мирное небо над головой последующих поколений наши бойцы отдали самое дорогое – свои жизни", - заявил Макаров, рассказывая о подвиге десантников, памяти которых посвящен турнир. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в пятницу, 26 февраля, принял участие в открытии XXI Всероссийского юношеского турнира по самбо в СК «Юбилейный», посвящённого памяти Подвига 6-й роты ВДВ.

На торжественной церемонии также присутствовал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и вице-президент Всероссийской Федерации самбо Михаил Кокорин. Соревнование традиционно проводится каждый год при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Правительства города и Командующего Воздушно-десантными войсками России.

Турнир призван увековечить подвиг десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, которые в ночь на 1 марта 2000 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики приняли неравный бой в Аргунском ущелье и предотвратили выход крупной группировки террористов на оперативный простор. Из 90 бойцов выжили лишь шестеро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров поддержал поправки о наказании за оскорбление ветеранов.