Белый дом сообщил о планах ввести новые санкции против России

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что власти США готовят новые экономические ограничения против России. По ее словам, санкции введут в течение ближайших недель.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда Вашингтон собирается ввести новые антироссийские санкции, Псаки заявила, что это произойдет «в течение недель, а не месяцев», передает РИА Новости.

По словам представительницы Белого дома, «российский вопрос» включает несколько компонентов». Так, она перечислила вменяемые Кремлю «вмешательство» в выборы президента, хакерскую атаку и награды, которые якобы предлагались за убийство американских военных в Афганистане. Псаки заключила, что американские власти продолжают анализ всех этих аспектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден пообещал, что Америка никогда не признает Крым российским.