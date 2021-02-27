Белый дом сообщил о планах ввести новые санкции против России

Белый дом сообщил о планах ввести новые санкции против России
Белый дом готовит новые санкции против России Фото: unsplash

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что власти США готовят новые экономические ограничения против России. По ее словам, санкции введут в течение ближайших недель.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда Вашингтон собирается ввести новые антироссийские санкции, Псаки заявила, что это произойдет «в течение недель, а не месяцев», передает РИА Новости.

По словам представительницы Белого дома, «российский вопрос» включает несколько компонентов». Так, она перечислила вменяемые Кремлю «вмешательство» в выборы президента, хакерскую атаку и награды, которые якобы предлагались за убийство американских военных в Афганистане. Псаки заключила, что американские власти продолжают анализ всех этих аспектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден пообещал, что Америка никогда не признает Крым российским.

Джен Псаки санкции США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор Комаровский назвал плохие способы укрепления иммунитета
Белый дом сообщил о планах ввести новые санкции против России
В Белоруссии началось производство российской вакцины «Спутник V»
В Госдуме предложили ввести запрет на продажу животных в зоомагазине
В Молдавии одобрили российскую вакцину «Спутник V»
Студия Warner Bros. решила перезапустить «Супермена»
В Минздраве дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России
На Украине отключили новый оппозиционный телеканал