Ученые нашли неожиданную пользу от употребления яблок

Ученые нашли неожиданную пользу от употребления яблок
Фото: unsplash

Исследователи из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, как яблоки влияют на развитие памяти.

Для этого ученые культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей и добавили в них кверцетин и 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриеты, которыми богаты яблоки. По итогам эксперимента было установлено, что высокая концентрация этих фитонутриентов стимулирует появление новых нейронов — нейрогенез.

Таким образом, яблоки могут положительно сказываться на состоянии мозга. Эффект от их поедания, по словам ученых, сопоставим с эффектом от занятий спортом, которые также способствуют образованию новых нейронов. Результатами исследования специалисты поделились в издании Stem Cell Reports.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорт укрепляет кости и иммунитет.

яблоки


 

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