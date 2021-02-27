Ученые нашли неожиданную пользу от употребления яблок

Исследователи из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, как яблоки влияют на развитие памяти.

Для этого ученые культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей и добавили в них кверцетин и 2-гидроксибензойную кислоту — фитонутриеты, которыми богаты яблоки. По итогам эксперимента было установлено, что высокая концентрация этих фитонутриентов стимулирует появление новых нейронов — нейрогенез.

Таким образом, яблоки могут положительно сказываться на состоянии мозга. Эффект от их поедания, по словам ученых, сопоставим с эффектом от занятий спортом, которые также способствуют образованию новых нейронов. Результатами исследования специалисты поделились в издании Stem Cell Reports.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорт укрепляет кости и иммунитет.