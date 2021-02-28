В мире от коронавируса скончались более 2,5 млн человек

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 113 млн 749 тыс. случаев заражения коронавирусом и 2 млн 524 тыс. смертей.

Лидером по числу случаев инфицирования Covid-19 остаются США. К 28 февраля в Соединенных Штатах заболели 28 млн 554 тыс. человек. Жертвами инфекции стали 511 тыс. зараженных.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на втором месте оказалась Индия, где выявлено 11 млн 79 тыс. случаев Covid-19 и свыше 156 тыс. смертей. Следом идет Бразилия — 10 млн 517 тыс. зараженных и 254 тыс. смертей.

Россия занимает четвертое место в указанном рейтинге. По данным оперштаба, новый вирус подхватили 4 млн 234 тыс. 720 человек. Побороть болезнь из них не смогли 85 тыс. 743. Топ-5 замыкает Великобритания — 4 млн 182 тыс. случаев Covid-19, свыше 122 тыс. смертей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве дали прогноз по спаду заболеваемости COVID-19 в России. Однако к осени заболеваемость вновь может показать рост.