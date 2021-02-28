Самым популярным смартфоном в мире по итогам 2020 года стал iPhone 11

Самым популярным смартфоном в мире по итогам 2020 года стал iPhone 11
В России цены на iPhone 11 начинаются от 48 тысяч рублей. Фото: pixabay

Самым продаваемым смартфоном в мире по итогам прошлого года стал iPhone 11 компании Apple, презентованный в 2019 году.

Одну из последних моделей «яблочной» корпорации приобрели в рекордном количестве 65 миллионов экземпляров. В тройку лидеров также вошли гаджеты Apple — iPhone SE 2020 (продано 24,2 миллиона устройств) и iPhone 12 (23,3 миллиона).

В пятерке самых активно продаваемых смартфонов оказались и несколько гаджетов от главного конкурента Apple, Samsung — Galaxy A51 и Galaxy A21s. В десятку лучших вошли Samsung Galaxy A01, iPhone 12 Pro Max, Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro и iPhone 12 mini.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что iPhone научился распознавать владельца по лицу, даже если человек находится в защитной маске. Специалистам Apple удалось решить эту проблему для пользователей с Apple Watch: «умные часы» должны быть на руке в разблокированном состоянии, чтобы подать соответствующий сигнал смартфону.

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