Песков прокомментировал заявления Байдена о Крыме

Песков прокомментировал заявления Байдена о Крыме
Песков прокомментировал слова Байдена. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля отметил, что никакой аннексии не было и другим странам пора признать воссоединение России и полуострова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил о желании наказать Россию за аннексию Крыма. Об этом пишет РИА Новости.

Байден отметил, что штаты никогда не смогут признать Крым российским и сделают все, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои агрессивные действия. Политик убежден, что полуостров должен принадлежать Украине.

Песков, реагируя на его слова, подчеркнул, что никакой аннексии не было, ведь Крым и Россия просто воссоединились «в строгом соответствии со всеми нормами международного права».

«Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят»,

— уточнил Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден пообещал, что Америка никогда не признает Крым российским.

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