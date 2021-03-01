Песков прокомментировал заявления Байдена о Крыме

Представитель Кремля отметил, что никакой аннексии не было и другим странам пора признать воссоединение России и полуострова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил о желании наказать Россию за аннексию Крыма. Об этом пишет РИА Новости.
Байден отметил, что штаты никогда не смогут признать Крым российским и сделают все, чтобы привлечь Россию к ответственности за свои агрессивные действия. Политик убежден, что полуостров должен принадлежать Украине.
Песков, реагируя на его слова, подчеркнул, что никакой аннексии не было, ведь Крым и Россия просто воссоединились «в строгом соответствии со всеми нормами международного права».
«Здесь был абсолютно четкий и безупречный набор юридических действий предпринят»,
— уточнил Песков.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден пообещал, что Америка никогда не признает Крым российским.