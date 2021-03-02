Юлия Смирнова стала председателем Комитета по информатизации и связи Петербурга

Юлия Смирнова стала председателем Комитета по информатизации и связи Петербурга
Главой комитета по информатизации и связи назначили Юлию Смирнову. Фото: gov.spb.ru

Юлия Смирнова возглавит Комитет по информатизации и связи. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 2 марта.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Юлии Смирновой на должность государственной гражданской службы Петербурга председателя Комитета по информатизации и связи», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге рассмотрят кандидатуры на должность вице-губернаторов. На должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов культуры и спорта, предложили Бориса Пиотровского — сына директора Эрмитажа.

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