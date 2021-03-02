Дизельный проезд ждет капитальный ремонт и расширение до четырех полос

Проектная документация на капитальный ремонт дорожного покрытия Дизельного проезда получила одобрение Центра государственной экспертизы.

О получении положительного заключения во вторник, 2 марта, информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В ходе капитального ремонта Дизельный проезд, находящийся в Московском районе города, расширят до четырех полос, обустроят тротуарами и освещением, а также модернизируют инженерные коммуникации.

Дизельный проезд соединяет Московское шоссе со Среднерогатской улице. Неподалеку от него расположены несколько крупных жилых комплексов — необходимостью развития транспортной инфраструктуры в этом районе обусловлено решение привести магистраль в порядок.

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