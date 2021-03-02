Дизельный проезд ждет капитальный ремонт и расширение до четырех полос

Дизельный проезд ждет капитальный ремонт и расширение до четырех полос
Дизельный проезд в июне 2019 года. Фото: Google View

Проектная документация на капитальный ремонт дорожного покрытия Дизельного проезда получила одобрение Центра государственной экспертизы.

О получении положительного заключения во вторник, 2 марта, информирует пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В ходе капитального ремонта Дизельный проезд, находящийся в Московском районе города, расширят до четырех полос, обустроят тротуарами и освещением, а также модернизируют инженерные коммуникации.

Дизельный проезд соединяет Московское шоссе со Среднерогатской улице. Неподалеку от него расположены несколько крупных жилых комплексов — необходимостью развития транспортной инфраструктуры в этом районе обусловлено решение привести магистраль в порядок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД оштрафовали за самовольный ремонт Витебского вокзала.

дизельный проезд капитальный ремонт крти московский район новости СПб ремонт дорог


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Возле «Парка Победы» школьник на самокате попал под автобус
Дизельный проезд ждет капитальный ремонт и расширение до четырех полос
В Ленфильме продлили до 9 марта выставку костюмов к фильму ...
Замглавой Комитета по молодежной политике Петербурга назначен Роман Волковский
Малый драматический театр в Петербурге проводит «хвостатый» ...
Полиция Петербурга начала проверку по факту смерти задержанного в отделе
Вестники весны: в Петербург прилетели грачи
Смольный направил 750 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей