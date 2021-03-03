На Выборгском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки

Вечером 3 марта на Выборгском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и маршрутки.

По словам очевидцев, автобус врезался сзади в маршрутку. Авария спровоцировала пробку на правой полосе. У маршрутки от удара выбило стекло.

«На Выборгском шоссе (на повороте в Леруа, Ленту) автобус вписался в маршрутку. Пробка по правой полосе, ГАИ и скорая на месте. У маршрутки выбито стекло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. Информация о пострадавших уточняется.

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