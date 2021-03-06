В России за сутки выявили 11 022 случая заражения коронавирусом

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. У 12 процентов новых инфицированных не фиксируются симптомы заболевания. За все время пандемии число случаев коронавируса на данный момент составляет 4 312 181.

За последние 24 часа болезнь унесла жизнь 441 человека. Всего от последствий Covid-19 скончались 88 726 россиян. Выписались за пятницу 15 027 человек. С начала учета выздоровели 3 900 348 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав заявил о наличии антител к COVID у 50% петербуржцев.