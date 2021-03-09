Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова перед смертью

Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова перед смертью
Ширвиндт руководит Театром сатиры с 2000 года. Фото: Wikipedia

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт раскрыл последние слова актера Андрея Миронова перед смертью.

«Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова», — цитирует худрука «Московский комсомолец».

Александр Ширвиндт находился вместе с Андреем Мироновым в Риге в 1987 году. Артист потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня актер скончался. Ему было 47 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актер и режиссер отреагировал на заявления о его возможном уходе с поста художественного руководителя московского Театра сатиры. По словам Ширвиндта, «пока что» информация не соответствует действительности.

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