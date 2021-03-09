Некоторым россиянам упросили досрочный выход на пенсию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных.

Теперь в трудовой стаж будут включены периоды обучения и повышения квалификации.

При этом главным условием будет, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Это касается категории сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, но больше всего актуален для представителей сферы образования и здравоохранения, так как эти профессии требуют постоянного повышения квалификации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2021 году страховые пенсии проиндексируют на 6,3%. Это в полтора раза превысит инфляцию. Кроме этого, Елена Бибикова заявила, что таким образом, пенсия увеличится на тысячу рублей. Также индексация коснется и социальных пенсий.