Депутат Резник появился в петербургском ЗакСе после скандала с нарколабораторией

Депутат Максим Резник пришел на заседание Законодательного Собрания Петербурга на следующий день после скандала с нарколабораторией, который разразился накануне.

Называя присутствующих, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров произнес и имя Максима Резника.

Как писала Gazeta.SPb, в Петербурге разразился очередной скандал с участием депутата Резника из-за истории с наркотиками.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что парламентарий якобы был задержан в квартире наркоторговца во время рейда. После он был отпущен.

В это же время управление по информации и общественным связям ЗакСа начало распространять сообщение о том, что Максим Резник находится в Мариинском дворце. «Максим Львович Резник сейчас находится в Мариинском дворце. Я недавно с ним разговаривала», — заявила начальник управления Елена Гаврищук.

Впрочем, как оказалось, Максим Резник в квартире Адмиралтейского района, где проходила проверка, все-таки был – по Telegram-каналам распространилось видео, на котором парламентарий называет свое имя правоохранителям. При этом показать удостоверение личности он не смог – по его словам, забыл на даче. Оперативникам он предъявил пропуск в Законодательное Собрание. На видео также попал еще один человек, задержанный силовиком.

В этот же день Максим Резник сообщил «Эху Москвы в Петербурге», что правоохранители обыскивали квартиру его родственника. В своем Telegram-канале подробно комментировать произошедшее он не стал, отметив лишь, что ждал «очередной провокации».

Как писала ранее Gazeta.SPb, депутата уже не раз обвиняли в употреблении наркотиков.