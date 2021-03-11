Эксперт предупредил об опасности блинов с начинкой

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что блины с начинкой могут быть опасны для потребителей, особенно если не соблюдались санитарные нормы при их приготовления и хранения.

«Есть разные требования к приготовлению начинок, содержанию, хранению — риск микробиологической порчи этой продукции резко повышается», — отметил он.

По мнению эксперта, самыми опасными начинками являются вареное мясо, творог и рыбу, так как все они относятся к скоропортящимся продуктам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блины являются достаточно калорийным блюдом, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Также это блюдо может нанести вред тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита или холецистита.