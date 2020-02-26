Врачи рассказали, как правильно есть блины

Врачи советуют совмещать употребление блинов на масленичной неделе с физической активностью и не переедать.

«Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью», — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, сообщает РИА «Новости».

Рекомендуется есть блины в первой половине дня — на завтрак или обед. Лучше во время масленичной недели включать овощи и фрукты.

Блины являются достаточно калорийным блюдом, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Врачи советуют отказаться от блинов людям с непереносимостью глютена. Также это блюдо может нанести вред тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита или холецистита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты рекомендуют покупать блины только в чистых и гигиеничных заведениях — и не брать что попало в сомнительных лавочках. При покупке готовых блинов эксперты призывают смотреть на упаковку, проверять дату изготовления и годность продукта. То же самое касается продуктов для выпечки блинов дома.