Защитник петербургского «Динамо» попал в реанимации после матча с «Локо»

Защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов попал в реанимацию во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против «Локо». Во время матча 19-летнему хоккеисту отлетела шайба в область головы.

В пресс-службе «Динамо» из Петербурга сообщили, что хоккеист находится в реанимации, за его жизнь борются ярославские врачи.

«И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодежной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве. Мы с тобой, Фаза!», —сообщается на странице в Instagram команды.

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