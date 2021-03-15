За сутки коронавирус унес жизни 45 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни 45 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 45 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 15 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 11 701 человек.

За сутки в городе выявлено 933 инфицированных, побороть болезнь смогли выздоровели 684 человека.

В России, по последним данным, за сутки от коронавируса скончались 404 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антитела к коронавирусу получила половина населения крупных городов России.

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