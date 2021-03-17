Из горящего дома в Луге эвакуировали шестерых жильцов

В одном из жилых домов в Луге вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали шестерых жильцов.

Возгорание случилось во вторник, 16 марта, на проспекте Кирова. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:00. К месту ЧП были направлены восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь разгорелся на площади в два «квадрата». Из дома пришлось экстренно эвакуировать жильцов. Пожарные вывели пятерых человек, еще одному понадобилась кислородная маска.

Обошлось без пострадавших. В настоящее время выясняются причины появления огня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели два часа тушили пожар в частном доме в Мошкино.