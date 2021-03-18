Спасатели час тушили садовый дом на Дачной улице

В Красносельском районе Петербурга под утро загорелся содовый дом. С огнем боролись 10 спасателей.

Возгорание случилось в четверг, 18 марта, на Дачной улице. В 4:33 в дежурную часть обратились очевидцы, заявив о задымлении в садовом доме.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту ЧП оперативно выехали 10 сотрудников на двух спецмашинах. В постройке оме горел первый этаж.

К 5:53 спасатели полностью потушили пламя. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из горящего дома в Луге эвакуировали шестерых жильцов. Обошлось без пострадавших.