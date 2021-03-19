В Петербурге задержали похитителя мяса на 3 миллиона

Петербуржцев похитил мясо в 2020 году. Фото: pixabay.com

Петербуржцев похитил мясо в 2020 году. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали 55-летнего жителя Ленобласти, находящегося в федеральном розыске за кражу мяса.

Преступный инцидент произошел в мае прошлого года. Мужчина на грузовике похитил у коммерческой фирмы мясную продукцию на 3 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и области, в четверг, 18 марта, мужчину удалось задержать. Стражи порядка поймали его у дома № 235 на Московском шоссе.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в прошлом году петербуржец с ножом похитил продукты из «Окея». Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.