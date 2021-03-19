Полиция задержала 11 подозреваемых по делу о хищении 10 млрд рублей у «Россетей»

Полицейские считают что подконтрольные сообществу сбытовые компании, помимо прочего, осуществляли непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, а также заключали договоры уступки права требования. Фото: pixabay

Полицейские считают что подконтрольные сообществу сбытовые компании, помимо прочего, осуществляли непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, а также заключали договоры уступки права требования. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний. Они подозреваются в хищении 10 миллиардов рублей у сетевых компаний «ПАО Россети».

По информации пресс-службы МВД России, при содействии ФСБ и Росгвардии было проведено 16 обысков в семи регионах, по итогам которых удалось задержать 11 подозреваемых. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В частности, задержаны экс-руководители и сотрудники таких компаний как ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт». Кроме того, фигурантом дела стал бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк».

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