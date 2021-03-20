В Киришах горели 600 квадратных метров цеха

В Киришах горели 600 квадратных метров цеха
В пожаре никто не пострадал. Фото: скриншот Вконтакте

В результате инцидента чудом никто не пострадал. Огонь на данный моменту же ликвидирован.

В Ленинградской области сегодня, 20 марта, произошел крупный пожар. Огнем было охвачено 600 квадратных метров, по какой причине – непонятно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Все случилось в промзоне в Киришах. Черный дым, поднимающийся над зданием, было видно в разных районах города. Спасателей вызвали тушить цех в половину второго дня. На место инцидента выехали 12 человек и три единицы специальной техники. Справиться с пожаром удалось только к началу шестого вечера. Известно, что никто не пострадал.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Сотрудники МЧС занимаются выяснением деталей происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на платной парковке ЖК «Солнечный город» сгорела машина.

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