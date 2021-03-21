В понедельник петербуржцев вновь ждут снег и метель

В понедельник в Петербурге будет снег и метель. Фото: Рixabay

В понедельник в Петербурге будет снег и метель. Фото: Рixabay

Спасатели предупредили жителей Северной столицы, что неблагоприятная погода продолжится в городе и в понедельник, 22 марта.

Как сообщает городское управления МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале рабочей недели в Петербург придет снег и мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого в ночное время достигнут 15 метров в секунду.

В ведомстве петербуржцам напомнили, что при ветре нужно закрыть окна, поставить машину вдали от деревьев и слабых конструкцию. Также пешеходам посоветовали обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург будет ощущать влияние центральной части циклона, названного немецкими метеорологами «Отто».