В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 16 м/с

В Ленинградской области спасатели объявили штормовое предупреждение о неблагоприятном явлении в воскресенье, 21 марта.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, западный, северо-западный ветер усилится на территории Ленобласти после 16 часов дня. Скорость порывов ветра достигнет 15-16 метров в секунду.

В связи с надвигающимся штормом в 47 регионе повышается вероятность ДТП и пробок на дорогах. Также вырастет риск авиапроисшествий и изменения в расписании рейсов. Кроме того, жителей Ленобласти предупреждают о возможности аварий на железной дороги и на системах энергоснабжения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник петербуржцев вновь ждут снег и метель. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого в ночное время достигнут 15 метров в секунду.