В Новом Петергофе водитель «Лады» пострадал в ДТП с другим отечественным авто

В Петродворцовом районе Петербурга сегодня днем произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Есть пострадавшие.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария случилась у дома №19 по Озерковой улице. Со слов очевидцев, там столкнулись «двенашка» и «семерка».

«В Новом Петергофе на Озерковой (рядом с домом 19) двенашка и семёрка поцеловали друг друга», — пишет свидетель происшествия.

Жители города пишут в комментариях, что водителя пришлось деблокировать из машины с помощью спасателей. После этого автомобилиста, которому около 20 лет, госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге машина пескоразбрасывателя перевернула автомобиль такси.