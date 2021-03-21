В Москве в квартире с мертвой женщиной нашли голодного младенца

Девочка находилась одна на протяжении нескольких дней.
В Москве в квартире, где нашли мертвую женщину, находился голодный младенец. Об этом 21 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Прежде чем малышку обнаружили, она находилась в одиночестве несколько дней. Ребенка никто не кормил и за ним никто не присматривал, так как родительница умерла. Сейчас младенец находится в больнице под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каковы обстоятельства смерти женщины, а также прочие детали инцидента.
«Ранее семья получала поддержку специалистов соцзащиты как находящаяся в трудной жизненной ситуации»,
— рассказал собеседник агентства.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском мужчина больше года истязал дочь-школьницу, позже её нашли мертвой.