В ВОЗ связали появление коронавируса с торговлей животными в Китае

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае.

Эксперты считают, что наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает агентство Bloomberg.

Предполагается, что вирус мог быть занесен через зараженное животное, которое было продано на указанном рынке или где-то поблизости.

«Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека», — заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.

Он также отметил, что рынок — это место распространения SARS-CoV-2, но не обязательно место его рождения.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 123 207 169 человек, выздоровело 69 803 102 пациента, число смертельных исходов достигло 2 715 292.

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