В Петербурге и Ленобласти за март поймали 148 пьяных водителей

В ходе рейдов инспекторы выявляют нарушителей и привлекают их к ответственности. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В ходе рейдов инспекторы выявляют нарушителей и привлекают их к ответственности. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники ГИБДД продолжают проводить рейды «Нетрезвый водитель». Они насчитали 1 879 нарушителей в Петербурге и Ленобласти.

За март правоохранителям удалось на региональных дорогах поймать 148 пьяных водителей, из них 145 — в состоянии алкогольного опьянения, 11 — в состоянии наркотического.

Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по городу и области, 92 автомобилиста отказались от прохождения медосвидетельствования. 23 водителя стали фигурантами уголовного дела за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяного водителя в Петербурге оставили без водительских прав и 30 тысяч рублей.