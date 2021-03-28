В Ленобласти еще 102 человека подхватили коронавирус

В Ленобласти еще 102 человека подхватили коронавирус
При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области зафиксировано 102 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 86 пациентов. При этом восемь человек скончались. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 39 578 случаев заражения коронавирусом.

В Петербурге также продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 701 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

За минувшие сутки в России зафиксировали 9 088 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.

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