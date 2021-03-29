В Германии опасаются появления невосприимчивого к вакцинам штамма COVID-19

В Германии опасаются появления невосприимчивого к вакцинам штамма COVID-19
Есть риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Фото: Роспотребнадзор

Власти ФРГ допустили, что следующая мутация коронавируса может быть невосприимчива к созданным вакцинам от инфекции.

Как сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на словам главы канцелярии федерального канцлера и министр по особым поручениям Германии Хельге Браун, в случае роста заболеваемости в период вакцинации возникает риск того, что следующий штамм COVID-19 станет невосприимчивым к противоковидным препаратам. Браун отметил, что человечество начало бы нуждаться в новых вакцинах, а вакцинацию пришлось бы начать заново.

Он подчеркнул, что мир должен избегать такого сценария любой ценой. По его словам, сейчас ФРГ переживает острую фазу, и третья волна заболеваемости может быть хуже второй.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург объяснил, что следующий этап COVID-19 будет связан с животными.

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