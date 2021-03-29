В России могут ввести обязательную регистрацию домашних питомцев

В России могут ввести обязательную регистрацию домашних питомцев
Изменения могут внести в закон "Об ответственном обращении с животными" и другие акты. Фото: Pixabay

Регистрация кошек и собак может стать обязательной в России. Соответствующий законопроект внесло Законодательное собрание Челябинской области в Госдуму.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Изменения могут внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие акты.

Уличными обычно становятся животные, которых бросили или потеряли хозяева. Обязательная регистрация, по мнению авторов проекта, позволит вернуть питомца владельцу или привлечь к ответственности бывшего хозяина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что домашние животные не болеют коронавирусом. Кроме того, они не являются даже переносчиками. А вот хозяевам стоит почаще мыть руки и соблюдать меры предосторожности.

Госдума РФ законопроет Россия


 

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В России могут ввести обязательную регистрацию домашних питомцев
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