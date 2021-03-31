Первая в мире вакцина от COVID-19 для животных зарегистрирована в России

Савенков рассказал, что ученые приступили к испытаниям вакцины на животных в октябре 2020 года. Фото: pixabay

Савенков рассказал, что ученые приступили к испытаниям вакцины на животных в октябре 2020 года. Фото: pixabay

В России зарегистрирована первая в мире антиковидная вакцина для животных, сообщает замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Как отмечает РИА Новости, вакцине дали название «Карнивак-Ков». Препарат разработало подведомственное Россельхознадзору федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных». В настоящий момент «Карнивак-Ков» не имеет аналогов, это единственная в мире вакцина для профилактики коронавируса у животных.

Савенков рассказал, что ученые приступили к испытаниям вакцины на животных в октябре 2020 года. Препарат проверили на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По итогам эксперимента у 100% привитых животных появились антитела. По словам специалиста, эта вакцина безвредна и обладает высокой иммуногенной активностью.

Продолжительность выработанного после вакцинирования иммунитета продолжает изучаться. Сейчас известно, что он составляет не менее полугода. Массовое производство могут запустить уже в апреле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитые вакциной «КовиВак» петербуржцы рассказали о самочувствии.