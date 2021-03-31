В Петербурге снизилось число активных больных COVID-19, но в Смольном опасаются третьей волны

Пока в Петербурге налаживается эпидемиологическая обстановка. Несмотря на то, что сокращается и число госпитализаций, и активных больных, в Смольном опасаются, что город накроет третьей волной новой коронавирусной инфекции.

По данным администрации Петербурга, за минувшую неделю количество активно больных пациентов с COVID-19 уменьшилось на 6,39%. Такие данные были получены в период с 23 по 30 марта.

Кроме того, на 3,39% по состоянию на 30 марта в сравнении с прошлым вторником снизилось число новых случаев коронавируса.

Несмотря на ободряющие показатели, городские власти все же допускают возможность третьей волны коронавирусной инфекции. В отчете межведомственного координационного совета констатировали: темпы снижения второй волны пандемии в Петербурге замедляются.

По мнению специалистов, вероятность третьей волны исключать не стоит, поскольку в Европе в настоящее время складывается неблагополучная эпидемиологическая обстановка, появляются новые штаммы. Кроме того, положение может ухудшиться с наступлением весеннего сезона, когда активно распространяются воздушно-капельные инфекции.

Для снижения заболеваемости по-прежнему важно соблюдать масочный режим и правила социальной дистанции. Власти также продолжают надеяться на массовую вакцинацию. Пока в в Северной столице привиты более 368 тыс. человек, из которых 274,3 тыс. получили обе дозы препарата.

Отмечалось также, что в городских поликлиниках осталось более 45 тысяч доз вакцины от коронавируса.

В России в настоящее время используют две вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». Еще одна, «КовиВак», проходит испытания. Есть добровольцы и из Петербурга, которые проходят вакцинацию новым препаратом.