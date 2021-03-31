Роспотребнадзор заявил о возможном росте заболеваемости COVID в РФ осенью

На сегодняшний день нет оснований полагать, что число заразившихся увеличится. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

На сегодняшний день нет оснований полагать, что число заразившихся увеличится. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В осенний период в России возможно увеличение числа инфицированных коронавирусом. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, такой сценарий возможен, если население не будет соблюдать профилактические меры.

Как сообщил «Интерфакс», специалист подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований говорить о весеннем подъеме заболеваемости, так как сейчас идет фаза стабилизации, имеется тенденция к снижению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил о сохранении угрозы новой очередной волны пандемии коронавируса.