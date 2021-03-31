Во Франции с 3 апреля расширяют карантинные меры по COVID-19

С вечера субботы, 3 апреля, карантинные меры на четыре недели будут введены на всей территории Франции. Об этом в среду, 31 марта, заявил глава государства Эммануэль Макрон.

На данный момент жесткие ограничения действуют в 19 департаментах страны, а с 3 апреля межрегиональные поездки и прогулки дальше 10 км от дома будут запрещены по всей Франции. С 19 часов до 6 утра уехать на расстояние дальше 10 км можно будет только при предоставлении справки.

Кроме того, с 5 апреля минимум на три недели во всей стране закроются детские сады и школы, а студентам разрешат посещать лекции только раз в неделю. Вакцинацию с 16 апреля распространят на всех граждан Франции старше 60 лет, а с 15 мая прививать начнут всех старше 50 лет. Планируется, что в течение года все французы старше 18 лет, желающие пройти вакцинацию, должны сделать это.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти опасаются третьей волны коронавируса.