Полиция искала почти 20 бомб в зоопарках Петербурга

Полиция искала почти 20 бомб в зоопарках Петербурга
Полиция эвакуировала посетителей Ленинградского зоопарка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице анонимы сообщили о «бомбах» в одном из городских зоопарков. Полиции пришлось проверять сразу три зоопарка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, неизвестные злоумышленники отправили сообщение о «минировании» зоопарков прямиком в администрацию президента РФ.

«В одном из зоопарков города Санкт-Петербург суммарно заложено 19 бомб, что в скором времени начнут свою работу», — говорилось в сообщении, поступившем на электронную почту администрации.

Полиция направила наряды сразу в три зоопарка — Ленинградский зоопарк в Александровском парке, контактный зоопарк «Вот Енот» в Спасском переулке, и Экзоопарк на улице Фучика. Из первого зоопарка пришлось эвакуировать 24-х человек.

Стражи порядка осмотрели зоопарки и прилегающие к ним территории, но подозрительных предметов так и не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция с обысками нагрянула на промзону с мигрантами в Шушарах.

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