Ковид-19 изменился и стал нечувствительным к низким температурам

Мутировавший ковид-19 стал нечувствительным к холодным температурам. Об этом сообщает EVO-RUS.COM.

Первая мутация коронавируса «D614G», которая стала известна и более всех остальных распространилась сделала так, что патоген перестал ощущать низкие температуры.

Исследователи, в результате соответствующих исследований, объяснили, что оболочка мутировавшего ковид-19 остается неизменной в течение длительного времени даже при 4 градусах по Цельсию.

Специалисты отмечают, что первое серьезное изменение в геноме SARS-CoV-2 было установлено в начале прошлой весны.

А на данный момент такая мутация, как D614G, есть практически у всех вариантов коронавирусной инфекции.

Ученые из Института биохимии Академии наук Тайваня осуществили первые 3-х мерные фотографии S-белка с такой мутацией, с помощью которых объяснили, почему она очень быстро стала преобладать во всем мире.

При этом они заметили, что оригинальная форма S-белка очень нестабильна при низких температурах в отличие от D614G.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о росте материнской смертности из-за пандемии коронавируса.