Ученые рассказали о росте материнской смертности из-за пандемии коронавируса

Повышенный риск смертности врачи связывают с изменениями и нагрузкой на организм, вызванными беременностью. Фото: pixabay.com

Повышенный риск смертности врачи связывают с изменениями и нагрузкой на организм, вызванными беременностью. Фото: pixabay.com

Ученые рассказали о росте числа материнских смертей во время пандемии коронавируса.

Ученые проанализировали 40 исследований, которые были посвящены состоянию здоровья матерей и новорожденных детей до и во время пандемии, сообщает журнал The Lancet.

«Мы выявили значительный рост числа мертворожденных младенцев и уровня материнской смертности по сравнению с данными до пандемии», — говорят специалисты.

Также отмечается рост числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что наблюдает снижение заболеваемости коронавирусом в России. Он уверен, что пока рано говорить о третьей волне пандемии.