Сегодня День смеха: история праздника и лучшие розыгрыши СМИ

1 апреля во многих странах отмечают День смеха, или его еще называют День дурака. Этот веселый праздник обожают шутники со всего мира, хотя в официальный календарь он не внесен.

История праздника в России

Для нас День смеха — это очень древний праздник, который уходит корнями еще во времена язычества. Жители Древней Руси по весне благодарили землю и славили богов, а заодно будили от зимней спячки домового. Чтобы его задобрить, славяне шутили, дурачились и рассказывали смешные истории.

Современный вид праздник приобрел при императоре Петре I, который побывал в Европе и посмотрел, как там его отмечают. Первый апрельский розыгрыш он провел в 1703 году, когда всем петербуржцам пообещали представление приезжих артистов.

Однако вместо спектакля на сцене их ждал большой плакат с надписью «Первое апреля». Шуточный праздник стали проводить и дальше, но в советские годы он стал считаться праздником для молодежи.

Шутки СМИ

Сейчас традиция розыгрышей распространены практически повсеместно. Первоапрельские розыгрыши любят и средства массовой информации.

Одну из наиболее резонансных шуток придумала голландская радиовещательная компания VARA. В 1950 году реставратор музея рассказал в интервью, что при работе над картиной Рембрандта «Ночной дозор» (1642 г.) случайно перепутал нужные вещества, и полотно растворилось на глазах. Взволнованные горожане собрались у музея, где репортеры сообщили им, что это была шутка.

Британский канал Би-би-си в 1957 году выпустил сюжет о «небывалом урожае спагетти», который сумели вырастить в Швейцарии. Зрителям показали и документальные кадры сбора. Розыгрыш стал успешным, поскольку в то время спагетти были своего рода экзотикой для англичан и продавались в виде консервов. После эфира сотни человек обратились на канал с вопросами, где же можно купить такие саженцы. До сих пор этот розыгрыш считается одним из самых знаменитых.

В 1962 году по телевидению Швеции объявили, что изображение на черно-белых телевизорах можно сделать цветным, если натянуть на него нейлоновый чулок и смотреть с определенного ракурса. Такой способ назвали новой технологией, и тысячи зрителей последовали совету ведущего. Стоит отметить, что ровно через восемь лет, 1 апреля, в Швеции появилось уже настоящее цветное телевидение.

В 1986 году французский ежедневник Le Parisien сообщил парижанам, что правительство решило перенести Эйфелеву башню на другое место. А на ее месте, согласно задумке, собирались возвести новый стадион. Несложно представить, какой шквал возмущений последовал за этой новостью.

В последующие годы СМИ еще не раз разыгрывали читателей и зрителей. Британская газета The Times, к примеру, сообщала о грядущем разделе Бельгии, а в России якобы хотели сменить герб. Би-би-си успела пошутить про летающих пингвинов в Антарктиде, а Газета.ру писала, что Россия будет возвращать Аляску.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне рассказали, как шутят над коллегами на 1 апреля.