В России зарегистрирован препарат на основе плазмы крови выздоровевших после ковид-19

В России зарегистрирован препарат на основе плазмы крови выздоровевших после ковид-19
Минздрав одобрил применение препарата от коронавируса «Ковид-глобулин». Фото: Pixabay

Первый в мире препарат «Ковид-глобулин», на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией, зарегистрирован Министерством здравоохранения России. Об этом сообщает ТАСС.

В государственной корпорации отмечают, что данный препарат пока единственное зарегистрированное в мире лекарство от ковид-19 такого типа.

В организации рассказали, чтобы создать данный проект было необходимо 2,5 тонны биоматериала переболевших москвичей.

В результате получился специфический иммуноглобулин, который поможет в лечении зараженных.

Возрастной диапазон тех, кому разрешен новый препарат от 18 до 60 лет.

При исследовании нового лекарства ученые подтвердили способность лекарства нейтрализовывать вирус.

Также была отмечена безопасность и отсутствие побочных эффектов.

Применение «Ковид-глобулина» пациенту способствовало выздоровлению и помогало «научить» иммунную систему самостоятельно и быстрее создавать антитела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может остановиться к концу лета.

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