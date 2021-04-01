Детские лагеря в Ленобласти смогут заполнить на 75%

Летом 2020 года учреждения работали в половину мощности.

Оздоровительные лагеря в Ленинградской области в 2021 году будут работать с заполняемостью 75%. Соответствующие изменения внесли в требования СанПиН по отдыху и оздоровлению региона. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

Известно, что в лагерях теперь должны будут определить схему организации медицинской помощи и маршрутизации больных. Перед началом каждой смены персонал обязуют сдавать тесты на коронавирус, то же касается работников пищеблока, но им придется пройти обследования на наличие различных вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские родители выстроились в очередь ради путевок в детские лагеря. Компенсация, отметим, положена только льготникам. Кроме того, причиной ажиотажа стал тот факт, что сертификаты выдают лишь в течение четырех дней.