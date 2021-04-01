В Ледовом дворце открыли пункт вакцинации

В Ледовом дворце открыли пункт вакцинации
Ледовый дворец. Фото: панорамы "Гугл"

Пункт будет работать во время различных спортивных мероприятий.

В Санкт-Петербурге появится еще один пункт вакцинации, на этот раз его откроют в Ледовом дворце. Сделать прививку от коронавируса смогут посетители спортивных мероприятий. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Известно, что вакцинироваться смогут посетители хоккейных матчей. Прочие подробности пока что не разглашаются. Напоминаем, что пункт вакцинации уже есть на «Газпром Арене», сейчас в городе работают более 130 пунктов, где можно сделать прививку.

В городе прививку сделали 384 тысячи человек, полный цикл завершили 0 284 тысяч горожан. Сейчас в Петербурге есть 62 тысячи комплектов препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в марте снизилось количество зараженных коронавирусом.

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