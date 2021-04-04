В России выявили еще 8 817 новых инфицированных коронавирусом

Российские медики продолжают проверять на коронавирус граждан. За минувшие сутки положительные тесты на выявление болезни сдали 8 817 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 84 регионах страны. Среди заболевших числится 1163 (13,2%) бессимптомника. Общее количество инфицированных достигло 4 580 894.

Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19 — 711 новых случаев. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 901 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 598 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 99 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге занято более 80% коечных мест для пациентов с коронавирусом.