В Петербурге занято более 80% коек для больных коронавирусом

В Петербурге занято более 80% коечных мест для пациентов с коронавирусом.

Согласно информационной справке по противодействию распространению коронавирусной инфекции в городе, к аппаратам ИВЛ подключены 167 человек.

Доля пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, составляет 28%.

На данный момент в городе развернуто 5 347 коек для больных коронавирусом, свободными остаются менее 1 000 коечных мест.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 396766 случаев заражения COVID-19. Скончались 12366 человек, в том числе 36 — за последние сутки. Выздоровело 350637 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 22979 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит объяснила горожанам, кому не обязательно делать прививку от коронавируса и нужно ли проходить вакцинацию, если есть антитела.