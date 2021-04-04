В Индонезии более 20 человек погибли при оползне и наводнении

В Индонезии более 20 человек погибли при оползне и наводнении
В Индонезии в результате оползня и наводнения погибли 23 человека. Фото: pixabay

В Индонезии произошли оползень и наводнения из-за проливных дождей. Стихия унесла жизни, по меньшей мере, 23 человек.

Как сообщает агентство Индонезии по чрезвычайным ситуациям, посреди ночи оползень в горном районе накрыл полсотни домов в деревне Ламенеле на острове Флорес на востоке страны. Спасатели нашли тела 20 погибших, еще девять человек пострадали. Вскоре жители деревни Оян Баян нашли тела еще трех утонувших.

В спасательных работах участвуют сотни людей, но их действия затрудняет отключение электроэнергии, разрушение дорог и удаленность района, окруженного потоками воды.

Сильное наводнение также случилось в городе Биме в соседней провинции Западная Нуса-Тенгара, откуда были эвакуированы почти 10 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших при обрушении жилого дома в Каире достигло 25.

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