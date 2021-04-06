Глава СК считает приговор участнику несогласованного митинга 31 января в Петербурге слишком толерантным и хочет его обжаловать

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прокомментировал приговор одного из участников незаконной акции протеста 31 января, который напал на должностное лицо.

Напомним, что в Петербурге вынесли обвинительный приговор одному из участников несогласованного митинга 31 января. Он пнул представителя правоохранительных органов.

За этот поступок мужчине дали условный срок — полтора года.

При этом глава СК России Александр Бастрыкин посчитал такой приговор слишком лояльным.

В пресс-службе СК Бастрыкина объяснили, что таких толерантных приговоров людям, которые нарушили закон в отношении представителей правоохранительных органов, было несколько.

По словам главы СК, это может привести к увеличению количества подобных правонарушений. Так как люди поймут, что ничего серьезного за такие преступные действия им не будет.

Отмечается, что Бастрыкин приказал провести проверку по данному делу, а также выяснить, возможно ли обжаловать данное решение.

Заметим, что по Уголовно-процессуальному кодексу Следственный комитет не имеет право обжаловать судебные решения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «единичным» случай с Маргаритой Юдиной, которую силовик пнул в живот на незаконном митинге.