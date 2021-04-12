Загоревшийся садовый дом в Петергофе тушили более двух часов

Пожар в садовом доме потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пожар в садовом доме потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Минувшей ночью в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар, в ходе которого полностью сгорел садовый дом.

По информации главного управления МЧС по городу, все случилось вечером 11 апреля на Заячьем проспекте, дом 3. Местные жители вызвали пожарных почти в полночь. По указанному адресу загорелся небольшой садовый дом. Огонь охватил постройку по всей площади в 35 квадратных метров.

На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники. Пламя удалось сбить спустя более чем два часа — в 02:16 стало известно о ликвидации пожара.

По предварительным данным, никто не пострадал. Дом полностью сгорел и был разобран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов.