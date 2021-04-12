Загоревшийся садовый дом в Петергофе тушили более двух часов

Загоревшийся садовый дом в Петергофе тушили более двух часов
Пожар в садовом доме потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Минувшей ночью в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар, в ходе которого полностью сгорел садовый дом.

По информации главного управления МЧС по городу, все случилось вечером 11 апреля на Заячьем проспекте, дом 3. Местные жители вызвали пожарных почти в полночь. По указанному адресу загорелся небольшой садовый дом. Огонь охватил постройку по всей площади в 35 квадратных метров.

На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники. Пламя удалось сбить спустя более чем два часа — в 02:16 стало известно о ликвидации пожара.

По предварительным данным, никто не пострадал. Дом полностью сгорел и был разобран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке на Космонавтов.

новости СПб петергоф пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы бойкотируют «Ситимобил», таксисты которого избили ...
Принц Филипп перед смертью обратился к Чарльзу с наставлениями
Загоревшийся садовый дом в Петергофе тушили более двух часов
Пассажиров вернувшегося в Сочи рейса до Петербурга пересадили на резервный борт
Космонавт Волынов озвучил вероятные обстоятельства гибели Гагарина
Российских автомобилистов с 1 июня ждут новые штрафы
Рогозин заявил, что космическая отрасль России стоит на пороге важных изменений
Петербург попал в лидеры по вовлеченности граждан в малый бизнес