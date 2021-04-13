Во вторник жителей Ленобласти ожидают дождь и до 18 градусов тепла

Во вторник, 13 апреля, в Ленобласти ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков пройдут небольшие дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 13 апреля в Ленинградской области столбики термометров покажут +2…+7 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +9… +18 градусов.

Ветер южного и западного направлений подует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.